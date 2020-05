Achterhoekse voetbaltrainer Willem Spijkstra overleden

Hoe lang blijft de zee van rubber in Almen na patstel­ling tussen Doorn­berg-Recycling en het college van Lochem?

7:00 Doornberg-Recyling, de rubberenbandenshredderaar in Almen, wil uitstel van vertrek. Volgens de afspraken moet het bedrijf per 1 augustus van het terrein zijn vertrokken. De directie acht deze datum niet haalbaar. Voor wethouder Bert Groot Wesseldijk is het veranderen van de deadline ‘onbespreekbaar.’