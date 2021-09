Achterhoekse vrijheidsfilm Grenszland in première: bekijk hem hier

Van oorlog naar vrijheid

De korte film vertelt het verhaal van een Nederlands meisje en Duitse jongen in het grensgebied vanaf de Tweede Wereldoorlog tot nu. ,,In het begin zijn ze vier en vijf jaar oud. We zien ze in oorlog en daarna in vrijheid. In elke tijdsperiode zien we ze ouder worden, waarbij in elke scène vieringen te zien zijn. Denk aan bevrijdingsfeesten, Koninginnedag en carnaval”, liet 75 jaar vrijheid Achterhoek en grensstreek eerder aan deze krant weten.