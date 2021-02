Achterhoekse Wandel4daagse een jaar uitgesteld: ‘Moeilijk besluit om te nemen’

‘Het was een moeilijke beslissing om de wandelaars en vrijwilligers opnieuw teleur te moeten stellen’, laat voorzitter Jo Weijers weten. Het was de bedoeling om in de maand mei weer vier dagen te gaan wandelen. ‘Maar het is reëel om te verwachten dat er in mei van dit jaar nog altijd coronamaatregelen zullen zijn en het vaccineren nog volop gaande is. Wij kunnen en willen absoluut geen onnodige gezondheidsrisico's nemen’.