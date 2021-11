Achterhoekse waterstofbussen blijven voorlopig in Polen na verwoestende brand

DOETINCHEM - De negen waterstofbussen die in Polen staan te wachten om vervoerd te worden naar de Achterhoek, blijven daar voorlopig nog staan. Arriva wil eerst het onderzoek naar de brand afwachten, die op 28 oktober ontstond in de loods van de vervoerder.

Bij deze brand in de Arriva-loods aan de Industriestraat in Doetinchem ging een gloednieuwe waterstofbus verloren. Omdat nog onduidelijk is waar de brand precies is begonnen, wordt gewacht met het hierheen halen van de andere negen bussen. ,,Die blijven in Polen zolang het onderzoek loopt”, laat een Arriva-woordvoerder weten.

Dat onderzoek is dinsdag verder gegaan. ,,We weten dat het vuur is begonnen bij of nabij de bus, maar we willen zeker weten of de brand daadwerkelijk ín de bus is ontstaan”, zegt een brandweerwoordvoerder. Mogelijk kan daar woensdagmiddag meer over gezegd worden.

De waterstofbussen zouden vanaf december gaan rijden in de de Achterhoek, het is nog onduidelijk of dat streven gehaald wordt.

Volledig scherm De gloednieuwe waterstofbus van Arriva ging volledig verloren bij de brand die de loods aan de Industriestraat in Doetinchem trof op 28 oktober. © Theo Kock