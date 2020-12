Achterhoekse wereldleider in schokdempers komt in Duitse handen

,,Dat was één van de belangrijkste voorwaarden voor de overname”, zegt Gerard Seesing, de huidige eigenaar van Reiger Racing, door hemzelf opgezet in 1977. ,,Want de mensen die hier werken hebben Reiger gemaakt tot wat het nu is, dus het is belangrijk dat de nieuwe eigenaar daar oog voor heeft.”



Reiger bouwt schokdempers voor off-roadvoertuigen zoals rallywagens en crossmotoren. Omdat zijn twee dochters geen ambitie hebben het bedrijf over te nemen, zocht de 63-jarige Seesing al jaren een overnamekandidaat voor zijn bedrijf. Tientallen heeft hij er over de vloer gehad de afgelopen tijd. ,,Er zijn wel vijftig kandidaten hier geweest. Daarbij bleef steeds één ding bij mij voorop staan: het bedrijf moest de aankomende jaren in Hengelo blijven. KW Automotive heeft dat voor de komende tien jaar gegarandeerd.”