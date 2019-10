Achterhoekse wijnboeren positief over oogst

Bij wijngoed Montferland in Gendringen moet pakweg nog een kwart van de druiven worden geplukt, zegt Leon Masselink. Door de warmte is de oogst dit jaar zo’n veertien dagen vroeger dan normaal, zegt hij. ,,We hebben niet het enorme volume van vorig jaar, het is gemiddeld. Maar van de kwaliteit van met name de rode wijn verwacht ik veel. Die druiven zijn perfect qua rijping en grootte. En ook over de kwaliteit van de druiven voor de witte wijn en de rosé ben ik best tevreden.’’