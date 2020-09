Achterhoekse wijnen vallen in Wenen massaal in de prijzen: ‘Wij gebruiken geen trucjes’

video Voorberei­din­gen borrel Meilandjes in volle gang: ‘Ze waren meteen enthousi­ast over ons zesgangen­me­nu’

25 september Partytent voor de ingang. Discolampen die binnen al voor een paarse gloed zorgen. Afgeplakte ramen. De voorbereidingen voor de besloten welkomsborrel van de Meilandjes van vanavond (vanaf 17.00 uur) zijn in volle gang. Bij eetcafé Jansen & Jansen in het Gelderse Hengelo zijn ze er maar druk mee. ,,Mooi toch? Dit is eervol en eenmalig.’’