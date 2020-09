Achterhoekse Wind Energie gaat in gesprek over windmolens tussen Neede en Haarlo

Aantal besmettin­gen in Achterhoek blijft fors groeien; geen ziekenhuis­op­na­mes

22 september ACHTERHOEK - Het aantal besmettingen met het coronavirus in de negen Achterhoekse gemeenten blijft groeien. Ten opzichte van een week geleden zijn 93 nieuwe besmettingen aangetroffen. Koploper is de gemeente Doetinchem met 22 besmettingen. Opvallend is dat er niemand in het ziekenhuis is opgenomen met coronaklachten.