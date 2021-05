Achterhoekse ziekenhuizen gaan ook laatste medewerkers prikken

,,Het is heel belangrijk dat alle zorgmedewerkers die direct contact hebben met patiënten ingeënt kunnen worden. De werkdruk in het ziekenhuis is nog steeds hoog als gevolg van ziekte en overbelasting", laat bestuurder Jan den Boon weten van de Acute Zorg Euregio waar het SKB in Winterswijk aan verbonden is.

Dat herkent ook Saskia Steenbergen van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. ,,De werkdruk is ongelooflijk hoog. Onze mensen lopen op hun tandvlees en dat zien we terug. De coronacijfers liggen in onze regio helaas nog altijd hoog, te hoog. Als onze medewerkers straks zijn gevaccineerd, geeft dat in ieder geval wat rust.”

De ziekenhuizen proberen de medewerkers ook hun rust te geven. ,,We vragen heel veel van ze op dit moment. Toch willen we ook dat zij nog gewoon een vakantie kunnen inplannen. We merken dat dat broodnodig is", besluit Steenbergen.