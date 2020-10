Achterhoekse ziekenhuizen verdubbelen aantal beschikbare coronabedden

Geld voor minima om eigen risico zorgverze­ke­ring te betalen

12:54 HENGELO - Minima in Bronckhorst kunnen in 2021 een tegemoetkoming krijgen bij meer dan 100 euro aan zorgkosten in het eigen risico. Bronckhorst komt met de regeling nu de gemeentelijke, collectieve zorgverzekering voor minima bij Menzis stopt.