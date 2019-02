Achterhoekse ziekenhuizen volledig rookvrij

Raad van State torpedeert bouwplan Laren

7:01 De Raad van State heeft een streep gezet door de bouw van vier woningen aan de Zutphenseweg in Laren. De woningen zouden daar volgens de gemeente Lochem mogen komen omdat elders in de gemeente (op twee plekken in Laren, een in Barchem en een in Epse) vier agrarische panden zijn gesloopt.