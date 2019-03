Achterhoekse ziekenhuizen willen van Achterhoek gezondste regio maken

DOETINCHEM - De Achterhoek moet over vijf jaar de gezondste regio van Nederland zijn. Met deze ambitie gaan de ziekenhuizen SKB en Slingeland (Santiz) aan de slag. Maar hoe doe je dat in een tijd van vergrijzing, financiële uitdagingen en een groeiend gebrek aan zorgpersoneel? Santiz-bestuurders Chrit van Ewijk en Bijar Altalabani geven hun antwoorden.

Ziekenhuizen in het land hebben het moeilijk. Niet zo raar toch dat D66-raadslid Loes ten Dolle zich enkele weken geleden afvroeg of het SKB wel in Winterswijk mocht blijven? Ze had serieuze signalen ontvangen.

Van Ewijk: ,,Zullen we het niet over die woorden van mevrouw Ten Dolle hebben. Daar is genoeg over gesproken. We maken eerder een omgekeerde beweging. De ziekenhuiszorg om de hoek wordt steeds belangrijker. We willen juist in de haarvaten van de samenleving zitten. Dat is ons doel voor de komende jaren. Dan vertrek je toch niet uit Winterswijk?”

De Achterhoek vergrijst. De zorg wordt duurder. En dan is er ook nog sprake van een groeiend tekort aan zorgpersoneel. Dat zijn fijne uitdagingen.

Van Ewijk: ,,We merken dat de ziekenhuizen in Nederland daarom ook vragen om meer geld en meer ruimte. Maar dat doen wij dus niet. Bij onze nieuwbouwplannen in Doetinchem gaan we niet uit van groei. Slingeland en SKB kiezen voor een andere insteek. Begin nou eens andersom. Begin bij de patiënten, die nu regelmatig bij ons komen voor zorg. De ouderen, de chronisch zieken. Hoe krijgen we deze mensen gezonder en vitaler? Maar ook: lukt het ons om deze patiënten minder vaak langs te laten komen in het ziekenhuis.”