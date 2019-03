Achterhoekse ziekenhuizen willen zorg op afstand uitbreiden

Met zorg op afstand worden alle vormen van zorg bedoeld, die niet via fysiek contact wordt gegeven. Patiënten met deze ziektebeelden kunnen 24 uur per dag via beeldbellen terecht bij gespecialiseerde verpleegkundigen van zorgcentrale NAAST in Varsseveld. Ook wordt op afstand het ziektebeeld in de gaten gehouden door middel van monitoring. Voordeel is dat deze mensen veel minder vaak naar het ziekenhuis hoeven voor controle of gesprekken. De ziekenhuizen zien daardoor mogelijkheden om de komende jaren de ziekenhuiszorg betaalbaar te houden.