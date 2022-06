Achterhoekse ziekenhuizen zetten zich schrap voor ‘zomergolf’: coronateam weer bijeen

Ook Sensire ziet weer een toename van besmettingen in de verzorgingstehuizen.



Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem ziet sinds vorige week een lichte toename van coronapatiënten. In het SKB in Winterswijk wordt sinds deze week hetzelfde gesignaleerd. In Doetinchem zouden dinsdag vier coronapatiënten liggen. In het SKB ‘minder dan vijf'. De afgelopen maanden lag het totaal bijna op nul.