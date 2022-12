Achterhoekse ziekenhuizen zijn er nog niet uit met zorgverzekeraars: ‘Het zijn lastige gesprekken’

Kaart Zoveel bestuur­ders werden in jouw gemeente betrapt op rijden onder invloed: ‘We schrikken van deze cijfers’

Het aantal mensen dat door de politie is betrapt op rijden onder invloed is in de eerste tien maanden van dit jaar al hoger dan in heel 2021, blijkt uit cijfers. In deze regio valt vooral Gelderland op. De Stichting Alcoholpreventie (STAP) schrikt van de cijfers en spreekt van een alarmsignaal.

2 december