Achterhoekse zorgaanbieders bieden baankansen aan nieuwkomers via ‘Nieuwkomers in de zorg’

Per september dit jaar begint een nieuwe groep met het onderwijs aan het Graafschap College, vergoed door het Achterhoeks talentenfonds Opijver.

Tijdens een officiële aftrap-bijeenkomst in Doetinchem schreven acht nieuwe leerlingen zich in bij de opleiding en bij Opijver voor een scholingsvoucher. De vier werkgevers aan wie ze gekoppeld zijn, tekenden vervolgens een intentieverklaring. Zij willen deze nieuwkomers graag een duurzaam perspectief op werk bieden, zodat ze inzetbaar zijn voor vacatures die openstaan in (huishoudelijke) zorg en ondersteuning.

Personeelstekorten in de zorg

Voor Esther Hoekzema, bestuurder bij zorginstelling Vitaal Thuiszorg en initiatiefnemer van het traject, zijn de oplopende personeelstekorten directe aanleiding geweest om in actie te komen. „Soms moeten we nee zeggen tegen ziekenhuizen en huisartsen. Dat voelt heel onnatuurlijk om te doen. Baankansen bieden aan nieuwkomers is voor ons een logische stap. Bovendien zien we veel potentie in de grote groep statushouders. Ons personeelsbestand wordt al diverser, maar opvallend is dat wij recente nieuwkomers van bijvoorbeeld Syrische afkomst amper in dienst hebben. Deze groep willen we graag betrekken bij onze zorg.”

Inhoud scholingstraject

‘Nieuwkomers in de zorg’ is een aangepast scholingstraject van 15 maanden waarin gemotiveerde statushouders stapsgewijs toewerken naar een zorgdiploma op niveau 1 en een dienstverband bij de aangesloten zorgwerkgevers. Deze werkgevers worden op hun beurt klaargestoomd voor de komst van de nieuwkomers, onder andere doordat werkbegeleiders een speciale training volgen.

Het Graafschap College heeft dit onderwijsaanbod samengesteld, specifiek gericht op nieuwkomers. Hans Assink van het Graafschap College: „Ze leren wat het zorgvak in de praktijk inhoudt, krijgen les in bijvoorbeeld Nederlands en ‘burgerschap’ en lopen in de eerste maanden al een aantal uur per week stage. Onder begeleiding van een buddy op de werkvloer voeren ze assisterende zorgtaken uit. Daar hoort het kennismaken met verschillende aspecten van de Nederlandse cultuur bij. Zo proberen we hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.”

Het initiatief is tot stand gekomen door samenwerking van het Graafschap College, de Achterhoekse gemeenten, UWV, VNO-NCW, Vitaal Thuiszorg, WerkgeversServicepunt Achterhoek en het Achterhoeks talentenfonds Opijver.