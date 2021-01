Achterhoekse ‘zorgboerin’ voor de rechter wegens ontucht: ‘Ze heeft mijn jongen helemaal naar de kloten geholpen’

De jongen was destijds 17 jaar. Het andere slachtoffer was een vrouw van in de twintig die zich op de zorgboerderij voordeed als hulp van Ellen R., maar in feite cliënt was. Beiden hebben aangifte gedaan. De zedenzaak kwam aan het rollen na een vernietigend inspectierapport in 2018 en een geweldsmisdrijf.



Ellen R. runde de boerderij zonder diploma’s, zonder professionele hulp voor de kinderen en zonder enige ervaring. Medicijnen en drank lagen er voor het oprapen. Een zestal kinderen verbleef permanent in de boerderij, er was weekendopvang voor kinderen met gedragsproblemen en er woonden drie volwassen cliënten.