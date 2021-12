Achterhoekse zorgmedewerkers krijgen sneller een boosterprik: ‘Is van groot belang’

Samen regelen

,,Fantastisch dat we door samen te werken in de regio de boostervaccinaties voor onze medewerkers kunnen oppakken. We zien dagelijks de zorg onder enorme druk staan. Snel starten met de boostervaccinatie is dan ook van groot belang”, zegt bestuurder Marcel Duvigneau van Marga Klompé.



Volgens Inge de Wit, bestuurder van het SKB is het van groot belang dat zorg in de regio beschikbaar blijft. ,,Dat is een gezamenlijke zorg en verantwoordelijkheid. Met deze oplossing organiseren we met én voor elkaar zorg.”