Achterhoekse zorgverleners betalen boete voor vrijwilliger uit Eefde die hen door de sneeuw reed

Zijn achterlicht was kapot, en daarvoor kreeg Erik Haverkort een boete. Dat hij - midden in de nacht, door de sneeuw en geheel vrijwillig - zorgpersoneel van het Achterhoekse Sensire naar cliënten reed, en er bijna niemand op de weg was, deerde de agent niet. Maar de medewerkers wel: met een kleine crowdfundactie werd de 140 euro opgehaald. „We hebben er vooral om gelachen.”

Het is rond 1 uur ‘s nachts, als Erik Haverkort uit Eefde in zijn achteruitkijkspiegel kijkt en de woorden ‘Stop. Politie’ ziet oplichten. „Avondklok, dacht ik gelijk.” Nietsvermoedend zet hij de 4x4 iets verderop de besneeuwde A12 aan de kant. „Die papieren had ik netjes voor elkaar.”

Quote Je kan 100.000 keer vrijwilli­ger zijn, ik was in overtre­ding. Hij had natuurlijk gelijk Erik Haverkort

Kapot achterlicht

Maar daar blijkt het de agent deze maandagnacht niet om te doen. Haverkort rijdt, in een geleende auto, met een kapot achterlicht. Ook is zijn kenteken door de vele sneeuw niet zichtbaar. „Alles zat natuurlijk onder.” Voor dat laatste krijgt hij een waarschuwing, voor dat eerste niet. Het komt hem op een boete van 140 euro te staan. Tot verbazing van de verpleegkundige naast hem.

Haverkort was namelijk niet voor niets op weg; hij had zich als vrijwilliger aangeboden, om medewerkers van de Achterhoekse zorgorganisatie Sensire veilig door de sneeuw naar cliënten te brengen. Want hoe slecht begaanbaar de wegen begin deze week ook waren (helemaal voor de kleine lease-autootjes), thuisblijven was voor zorgpersoneel geen optie. Dankzij de spontane hulp van mensen met trekkers, pick-ups en 4x4’s, kwamen ze toch aan.

Oneerlijk

Dat haar chauffeur bekeurd werd voor een kapot achterlicht - terwijl er ook nog eens bijna niemand op de weg was, voelde voor de zorgverleenster oneerlijk. Ze probeerde het nog met een goed woordje bij de agent, maar zonder resultaat. De discussie gingen ze overigens niet aan, vertelt Haverkort. „Je kan 100.000 keer vrijwilliger zijn, ik was in overtreding. Hij had natuurlijk gelijk.”

Quote Dat het vanuit de mensen zelf kwam, is juist ook heel mooi Arend Pleysier

Wel appte de verpleegkundige het voorval snel door aan collega’s, met het idee om gezamenlijk het bedrag van de boete bij elkaar te leggen. In een mum van tijd werd dat geregeld; de boete is nog niet eens binnen. Haverkort kan er wel om lachen. „We hebben er uiteindelijk meer lol om gehad dan het geld kostte.”

‘Zuur’

Sensire-woordvoerder Arend Pleysier noemt het ‘zuur’ dat iemand die zich midden in de nacht vrijwillig inspande voor de goede zaak, voor zoiets op de bon geslingerd werd. „Aan de andere kant; hij reed met een kapot achterlicht, dat mag niet.”

Hij roemt de reactie van het zorgpersoneel. „Ze hadden het niet uit eigen zak hoeven betalen”, geeft hij aan. Sensire was best bereid geweest de boete voor haar rekening te nemen, als dank voor de hulp. „Maar het was al heel snel opgepakt.” Het toont volgens hem ‘de grote mate van zelfstandigheid van het team’. „Dat het vanuit de mensen zelf kwam, is juist ook heel mooi.”