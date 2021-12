Achterhoekse zorgverleners bundelen krachten voor boostervaccinatie

Marga Klompé, Sensire, Careaz en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) vaccineren samen nog deze maand zo’n 3500 medewerkers met direct patiëntcontact van de verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg (VVT-organisaties). Om veiliger te kunnen werken en daarmee voor zo veel mogelijk mensen te kunnen blijven zorgen, is het belangrijk dat zorgprofessionals zo snel mogelijk een boosterprik kunnen ontvangen.

Het SKB is eind november begonnen met het vaccineren van eigen medewerkers. Een groot deel van deze medewerkers heeft inmiddels de booster ontvangen. Ook Marga Klompé, Sensire en Careaz willen hun zorgmedewerkers graag zo snel mogelijk de mogelijkheid geven om een boostervaccinatie te halen. Om dit te kunnen realiseren is supervisie van een arts nodig. Dit is voor de ouderenzorgorganisaties lastiger om zelf te organiseren aangezien de specialisten ouderengeneeskunde druk zijn met het vaccineren van bewoners en cliënten, de verantwoordelijkheid voor dit aantal medewerkers groot is en de druk op de zorg oploopt. Om iedereen toch zo snel mogelijk te voorzien van een booster, ondersteunt het SKB hierbij. Sensire vaccineert medewerkers in de regio Doetinchem en Zutphen zelf.

Ondersteuning SKB

Het SKB stelt een priklocatie ter beschikking en zorgt voor de benodigde artsenondersteuning. Het vaccineren zelf wordt door eigen medewerkers van de betreffende organisaties gedaan. Het gaat in totaal om ongeveer 3500 medewerkers van Marga Klompé, Sensire en Careaz die in december nog hun eerste booster ontvangen in plaats van volgend jaar. “Fantastisch dat we door samen te werken in de regio de boostervaccinaties voor onze medewerkers kunnen oppakken. We zien dagelijks de zorg onder enorme druk staan. Snel starten met de boostervaccinatie is dan ook van groot belang”, zegt bestuurder Marcel Duvigneau van Marga Klompé.

Inge de Wit, bestuurder van het SKB: „Het is van groot belang dat zorg in onze regio beschikbaar blijft. Dat is een gezamenlijke zorg en verantwoordelijkheid. We vinden het dan ook heel belangrijk dat onze collega’s in de regio zo snel mogelijk een boostervaccinatie ontvangen. Het is mooi om dat samen te kunnen doen om zo te zorgen dat uitval onder zorgpersoneel breed in de regio zo laag mogelijk is. Met deze oplossing organiseren we met én voor elkaar zorg.”