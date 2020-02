Achterkleindochter Borka (20) ontdekt de brieven van oorlogskoppel Bertus en Dien: censuurstrepen dwars door liefdevolle woorden

De briefwisseling tussen Bertus Nijland en Dien van de Maten lag jarenlang weggestopt in een kistje. Totdat hun achterkleinkind Borka Lokate de liefdesverklaringen en beschrijvingen van het dagelijks leven in Berlijn en Warnsveld gedurende de Tweede Wereldoorlog twee jaar geleden onder ogen kreeg. Ze besloot er haar profielwerkstuk over te schrijven.

Gerard Albers, schoonzoon van het stel, en zijn kleindochter Borka Lokate (20), beiden uit Haarle, tonen twee mappen vol vergeelde papieren. Vellen briefpapier in ouderwets schuinschrift. Enveloppen met Deutsches Reich-postzegels met een foto van Adolf Hitler. Stempels van de Oberkommando der Wehrmacht: ‘Geprüft’ en ‘Geöffnet’. Lichtblauwe controlestrepen van de censuur, dwars door liefdevolle woorden.

Na de verhuizing van Gerards schoonmoeder naar een verzorgingshuis ontfermt Gerard zich over het kistje met de briefwisseling. ,, Niemand wist van hun brieven. Ik kwam zelf natuurlijk later in beeld, toen ik trouwde met hun oudste dochter. Pas een jaar na mijn schoonmoeders overlijden sorteerde ik de brieven. Een map met de Berlijnse brieven van Bertus aan Dien en een map met haar brieven vanuit Warnsveld.”

De nazi's zetten strepen door de tekst van de brief als teken dat de tekst gecontroleerd is.

Smoorverliefd

Borka vindt de briefwisseling tussen haar overgrootouders meteen interessant. Voor haar havo profielwerkstuk duikt ze erin. ,,Bertus zat in Berlijn vanwege de Arbeitseinsatz. Elke twee maanden verschenen er oproepen. Jonge mannen tussen de 18 en 35 moesten zich verplicht melden om in Duitsland te werken voor de oorlogseconomie.” Haar profielwerkstuk gaat over de keuze waarvoor veel jongemannen gesteld worden in die jaren: Werken of onderduiken, wat zou jij doen? ,,Opgepakte onderduikers moesten naar strafkampen; Bertus besloot te gaan werken.” Vlak voordat de dan 21-jarige Bertus afreist, ontmoet hij echter Dien (17). Ze zijn direct smoorverliefd. Een briefwisseling volgt.

Bertus moet naar Berlijn. Vanaf februari 1943 woont hij met anderen in een kelder en werkt in een fabriek als machineconstructeur. Borka: ,,Hij was loodgieter en deed dus werk waarvoor hij niet was opgeleid. De Duitsers klaagden over zijn prestaties. Hij was niet op zijn mondje gevallen en zei een keer: ‘Dan sturen jullie mij maar naar huis, als het jullie niet aanstaat!’”

Wereldstad

Buiten het werk vindt Bertus zijn weg in de wereldstad. En telkens stuurt hij liefdesverklaringen. Bertus: ‘Zolang ik nog werk gaat het nog. Zodra ik van werk naar huis ga denk ik aan je. Ik verlang enorm naar jou.’ Dit nu lezen voelt wat ongepast. Borka: ,,Het is zo persoonlijk. Maar tegelijk was ik nieuwsgierig.”

In totaal zijn er 140 brieven. ,,Niet elke brief is aangekomen,” vertelt Gerard. ,,De twee dateerden alles. Noteerden de datum van de laatst ontvangen brief.” Aanvankelijk schrijft het stel tweemaal per week. Soms vier kantjes. In Berlijn wordt papier schaars en dus schrijft Bertus steeds kleiner. Zelfs op de binnenkant van enveloppen. Zowel Dien als zijn ouders vraagt hij om briefpapier.

Censuur

Over de omstandigheden vertelt Bertus weinig. Gerard: ,,Vanwege de censuur. Met ‘Ze waren er vannacht weer’ bedoelde hij de geallieerde bommenwerpers. Hij stuurde ook fotootjes. Soms met best gevoelige informatie.” Bij een prent van Unter den Linden: ‘Deze straat is nu door netten helemaal gecamoufleerd’.

,,Tussen de regels door kun je lezen dat het hij niet goed heeft,” zegt Gerard. ,,Hij reageert té positief om Dien te sparen,” vult Borka aan. ,,Er is weinig eten, er zijn continu luchtalarmen. Dien lijkt zijn anker.” Bertus: ‘Het weten dat jij daar trouw op mij blijft wachten geeft mij hier kracht om vol te houden.’ Uiteindelijk volgt de Slag om Berlijn in april en mei 1945. Na de oorlog loopt en lift hij naar Nederland. Onder zijn schaarse bezittingen Diens brieven. Thuis wacht Bertus een land in opbouw, waar geen plek is voor zijn verhaal. In 1947 trouwt het stel in Warnsveld. Gerard, die de brieven graag eens tentoongesteld zou zien: ,,Mijn schoonouders hoorde ik er nooit over.”

Een foto van het jonge stel Bertus Nijland en Dien van de Maten.

Ingrijpend

Borka vindt dat ook dít verhaal verteld moet worden. ,,Je leest weinig over de Arbeitseinsatz. Terwijl de Nederlandse economie eronder leed. En voor al die jongemannen, zowel onderduikers als werkenden, moet dit ingrijpend zijn geweest.”