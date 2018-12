Achtervolging politie dwars door Ruurlose weilanden

video ‘Ik kan in de stallen beter wiet gaan telen dan koeien melken’

18:03 Mooi die boerenidylle in Boer Zoekt Vrouw, maar duizenden, vooral jonge, melkveehouders verkeren in financiële en psychische nood. Ze hebben te veel koeienmest en te grote stallen en worden geteisterd door ingewikkelde regels. Gevolg: geldproblemen duwen de boeren aan de afgrond. De broers Gerben en Ronald Oordt uit Biddinghuizen worden er gek van. ,,De druk is hoog, maar ik weet het echt niet meer.”