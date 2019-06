Achttien camera’s, 2.000 toeschouwers en een keeper die een frikandel eet

Burgemees­ter: Onderzoek naar wapenbezit onder jeugd na steekpar­tij in Silvolde

13:56 SILVOLDE - Burgemeester Otwin van Dijk van Oude IJsselstreek gaat met de politie praten over een onderzoek naar wapenbezit onder jeugd. Directe aanleiding is de steekpartij van vrijdagavond op de Reeënstraat in Silvolde, waarbij een 16-jarige jongen gewond raakte in zijn buikstreek.