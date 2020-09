Achttien woningen op plek van voormalige zuivelfabriek in Varsseveld

’t Spieker in Eibergen worstelt, maar komt boven: zelfs Berkelland huurt nu ruimte

1 september EIBERGEN - Dreigde kulturhus ’t Spieker in Eibergen in 2017 nog om te vallen door een gigaschuld, nu gaat het weer crescendo. Zelfs de gemeente Berkelland komt nu ruimte huren. Luctor et Emergo, is de lijfspreuk van ’t Spieker. ‘Ik worstel en kom boven’.