Acrobatische stunts én een kapotte achteras; Doetinchemse vluchtelingen doen workshop acrobatiek

Met video & quiz Deze hond is een ‘dubbelgan­ger’ van de wolf, maar heeft geen imagopro­bleem: ‘Houd wel rekening met geplunder­de koelkast’

De wolf verdeelt Nederland. Een deel juicht de terugkeer van het roofdier toe, maar er is ook angst na aanvallen op vee. Hebben Letty de Graaff (72) en haar 37-jarige dochter Veronique daar last van? Zij fokken immers - eerst in Hall, nu in Barchem - al jarenlang een ‘dubbelganger’ van de wolf: de Tsjechoslowaakse wolfhond.

8 november