Actie heeft direct resultaat, speelveld in Eibergen wordt aangepakt: ‘Wonderen zijn de wereld nog niet uit’

Een smerig stinkend modderveld als speelterrein, wat hebben kinderen daar nu aan? Het ligt er al zeker twee jaar troosteloos, drassig en onbruikbaar bij sinds het als werkterrein werd gebruikt, zegt Bert Dijkhuizen. Vorige week was de buurt rond het speelveld aan de Vogelzangstraat het zat: er verschenen spandoeken aan de hekken rondom het terrein: ‘Wij willen ons veilige speelveld terug’ en ‘Dit is nu een stinkveld’.

Graafmachine

Dat heeft gewerkt, want het probleem wordt opgelost. „De volgende dag kwamen de aannemer en de gemeente poolshoogte nemen”, zegt Dijkhuizen. Er is ook gesproken over mogelijke oplossingen voor de waterafvoer, want er zou drainage liggen maar daar is niets van te zien. „We hebben het gehad over een sloot, en een ondergrondse buisverbinding”, zegt Dijkhuizen. „Na het weekeinde beginnen ze. Er staat al een graafmachine.”