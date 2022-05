Actie om grazende schapen in Doesburg te houden: ‘Veel inwoners zijn gehecht aan de schapen’

update/met video Bewoonster kijkt gewapende inbreker recht in de ogen, agenten schieten hem neer na achtervol­ging

Een man die verdacht wordt van inbraken in Winterswijk is vrijdagmorgen neergeschoten door de politie. Dit nadat de 31-jarige bewoonster van een huis aan het Staringplein in alle vroegte oog in oog kwam te staan met de inbreker. Haar man belde de politie.

27 mei