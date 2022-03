Actie omwonenden Hupselse Es tegen aanleg zonnepark: ‘We hebben ons te lang koest gehouden’

Wolf houdt zich op in grensge­bied van de Achterhoek

VREDEN/ GROENLO - Er is de afgelopen dagen meerdere malen een wolf gezien in het grensgebied met de Achterhoek, tussen Duitsland en Nederland. Het dier is deze week verschillende keren gespot in de omgeving van Vreden-Ammeloe, hemelsbreed op zo’n 15 kilometer vanaf Groenlo.

11 maart