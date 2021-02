Actie ondernemers en verenigingen: ‘Je steunt elkaar met de Verrassend Eibergen Box’

Afgelopen week geïnitieerd, was de Verrassend Eibergen Box meteen een schot in de roos, meldt onderneemster Madelon Kuijk. „De eerste dag werden meteen al 250 boxen besteld. Daar werd iedereen die bij het project betrokken is, dus echt even op een positieve manier druk mee.”

Over het principe: „Je bestelt de box via de site van InEibergen.nl, slash box”, legt Kuijk uit. „Online dus. Je kiest of je een uitvoering brons, zilver of goud wilt. Het verschil is de prijs, en wat er in past natuurlijk. Maar juist de combinatie van verrassende producten van verschillende ondernemers maakt dat je écht iets cadeau geeft dat bijzonder en onverwacht is. Bovendien leer je in veel gevallen ook nog producten kennen van ondernemers die je misschien nog niet kende."