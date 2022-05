Actie op Marianum in Groenlo voor KiKa en Vluchtelingenwerk in kader 100-jarig bestaan

Bewoonster afgebrand huis in Gorssel was volledig in de war en paranoïde

De brand die een woning aan de Molenweg in Gorssel eind 2020 verwoestte, is waarschijnlijk veroorzaakt door de vrouw des huizes, maar niet met opzet aangestoken. Dat concludeerde de officier van justitie tijdens de rechtszaak tegen haar in Zutphen. De 51-jarige I.K. was psychotisch en paranoïde: ze leefde al maanden in de alleroverheersende angst dat ze achtervolgd en afgeluisterd werd en vergiftigd zou worden.

14:32