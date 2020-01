Actie tegen cyberaanvallen: Gemeente Winterswijk zet computers ‘op slot’

Mooiland verkoopt Doetinchem­se woningen aan Sité

18:40 DOETINCHEM - Sité Woondiensten neemt 66 huurwoningen in Doetinchem over van de landelijke woningcorporatie Mooiland. Het gaat om 28 appartementen en 38 eengezinswoningen die staan in de wijk De Huet.