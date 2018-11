Actiegroep Behoud Kleiput Winterswijk overhandigt ruim 2000 handtekeningen

De groep, onder leiding van aanjager Martin van der Gaag, verwijt de gemeente dat ze natuur wil ontwikkelen met het storten van licht vervuilde industriële grond in de kleiput, een acht meter diepe waterplas. ,,Het gaat zeker 20 jaar duren voor er resultaat zal zijn. Ondertussen zit de buurt de komende tien jaar met de overlast van aan- en afrijdende vrachtwagens grond. Bovendien is de natuurwinst gebaseerd op aannames, niet op feiten.”

Het verbaasde wethouder Elferdink niet dat er zoveel handtekeningen zijn ingezameld, aangezien volgens hem de informatie op petitie.nl niet de juiste was. ,,Als het waar was wat daar stond, had ik zelf ook wel een handtekening gezet."

Petitie.nl

De handtekeningen zijn deels afkomstig van de website petitie.nl en zijn deels ingezameld in het centrum van Winterswijk. De actiegroep heeft op twee zaterdagen steun verzameld in de winkelstraten. Afgelopen zaterdag werd door de actiegroep een spandoek op de kerktoren in het centrum opgehangen. ,,Wij vinden het raar dat Winterswijk gewoon doorgaat met het storten van grond, terwijl de Tweede Kamer zegt: wacht daar even mee’’, aldus Van der Gaag.