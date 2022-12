Actiegroep staakt verzet tegen zonneparken op ‘intensief bemeste maisakkers’ in Halle: panelen werken waarschijnlijk pas in 2024

Op neutraal terrein Volgens Tom (22) is abortus geen recht van de vrouw, Marjon (60) vindt van wel: ‘Ik kan hier wel om brullen’

Tom de Nooijer (22) zit in de gemeenteraad van het Christelijk Verbond Oldebroek. De Gorsselse Marjon van den Enk (60) is gastvrouw in de uitvaartbranche. Ze gaan in gesprek over abortus. De Nooijer is tegen, Van den Enk is voor. In Deventer, in het IJsselhotel, ontmoeten ze elkaar.

19 december