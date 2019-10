Actiegroep wil storten van grond in kleiput Winterswijk stilleggen

,,Overal in het land liggen natuurontwikkelingsprojecten stil vanwege de mogelijke aanwezigheid van PFAS-stoffen, maar de herinrichting van de kleiput aan de Driemarkweg in Winterswijk gaat gewoon door", stelt woordvoerder Marvin van der Gaag van de actiegroep.



Bij het gronddepot van de gemeente Winterswijk aan de Vreehorstweg wordt gewoon doorgewerkt aan de verondieping van de kleiput. Nu het broedseizoen voorbij is, wordt er weer gewerkt aan het project dat in totaal tien jaar in beslag zal nemen.



De actiegroep heeft grote zorgen over de mogelijk nadelige effecten van het storten van met PFAS vervuilde grond. PFAS is een verzamelnaam voor giftige niet-afbreekbare stoffen. In juli dit jaar heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maatregelen getroffen tegen het hergebruik van PFAS-houdende grond en bagger. De maatregel zorgt ervoor dat overal in het land projecten waar grond of bagger in diepe plassen wordt gestort zijn stilgelegd.