ACtronics Achterhoek Rally probeert het in december nog een keer

‘Kathedraal van de Achterhoek’ toneel van tiende klassieke Matthäus Passion

ZIEUWENT - De enige Passion in de wijde regio waarin het originele meesterwerk van Johann Sebastian Bach wordt uitgevoerd is in de ‘kathedraal van de Achterhoek’. Voor de tiende keer wordt het oratorium Matthäus Passion in de St. Werenfriduskerk Zieuwent op Goede Vrijdag ten gehore gebracht.

10 april