Ad van Liempt is na 55 jaar klaar met schrijven over de oorlog: ‘Ik heb geen ideeën meer’

Ad van Liempt (70) is al 55 jaar in de ban van de oorlog. Het jongste boek van de Doetinchemse schrijver gaat over het slotjaar 1945. Nu pakt hij eerst een oude liefde op: tafeltennis.

Na 1945 staat er geen boek meer op stapel. Is Ad van Liempt uitgeschreven over de oorlog? ,,Voorlopig wel”, zegt hij, al klinkt er enige twijfel door in zijn stem. ,,Ik heb geen ideeën meer. En ik heb ook geen ambitie om opnieuw jaren onderzoek te doen.”

De gewezen tv-maker schreef sinds het begin van deze eeuw een niet-aflatende stroom oorlogsboeken, waarvan Gemmeker (over de commandant van kamp Westerbork) de laatste is. 1945 ligt vanaf 18 maart in de winkel en is het zesde deel in een serie van het NIOD, dat Van Liempt vroeg voor de beschrijving van het laatste oorlogsjaar en wat erop volgde in Nederland.

Daarmee treedt de 70-jarige schrijver, die sinds oktober 2017 in Doetinchem woont, in de voetsporen van een illustere voorganger. Loe de Jong schreef als directeur van toen nog het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD) het omvattende Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog.

Heeft u het vak niet geleerd van Loe de Jong?