Ada schrijft elke week een lieve brief aan alle bewoners zorgcentrum De Bleijke

‘Maatschap­pij moet worden beschermd’ tegen verslaafde verdachte van mishande­len hulpverle­ners

15 oktober ZUTPHEN/ REKKEN - Dat een 26-jarige verdachte met diverse stoornissen, een licht verstandelijke beperking en een drugsverslaving een langdurige behandeling moet ondergaan, daar is iedereen het wel over eens. Maar welke behandeling, waar en vooral in welk juridisch kader? Daarover lopen de meningen uiteen.