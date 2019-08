Video Badmeester Youri Roolvink bij met beetje verkoeling in Eibergen: ‘Zwemmen is gewoon gezond!’

9:35 EIBERGEN - In de paar weken tropische hitte was het regelmatig druk in openluchtzwembad Het Vinkennest door verkoeling zoekende bezoekers. Deze en volgende week is dat stukken minder, de buitentemperaturen zijn minder zomers. De zwemvierdaagse wordt zo wel een uitdaging, aldus badmeester Youri Roolvink.