Adoptiekinderen die onder dwang Staat zijn afgestaan overwegen gang naar rechter

Pijn

Gisteren stelde voor het eerst een Nederlandse moeder die haar kind heeft moeten afstaan de Staat aansprakelijk voor de pijn die het bij haar heeft veroorzaakt. De nu 73-jarige Trudy Scheele-Gertsen zegt in de jaren zestig gedwongen te zijn haar zoon af te staan, omdat ze ongehuwd zwanger was geraakt, meldt dagblad Trouw. Dat gebeurde volgens haar bij de Paula Stichting in Oosterbeek. Afstandskind Eugénie Smits van Waesberghe uit het Achterhoekse Halle deed lang onderzoek naar de gedwongen adopties, publiceerde er vorig jaar een boek over en spande zich in voor een ministerieel onderzoek naar de adopties. Begin dit jaar kondigde minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) zo'n onderzoek aan.

‘Pril stadium’

Smits van Waesberghe zegt bij monde van haar woordvoerder Leon de Groot Heupner respect te hebben voor de stap die de afstandsmoeder heeft gezet. Dat zij en haar lotgenoten nu ook een procedure overwegen wordt ingegeven door het feit dat ze weinig vertrouwen heeft in het onderzoek.



Advocaat Tim Bueters zegt dat het ‘heel goed is’ dat de afstandskinderen overwegen om ook de Staat aansprakelijk te stellen. ,,Maar het is nog in een heel pril stadium. Willen ze alleen informatie over hun biologische ouders, of willen ze een schadevergoeding? Dat gaan we allemaal nog overleggen.”