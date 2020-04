Advies: omstreden KPN-mast op Needse Berg mag er toch komen

Als de mensen niet naar Oranjepop kunnen in Neede, komt Oranjepop naar de mensen

7:11 NEEDE - Oranjepop ging deze Koningsdag gewoon door in Neede. Hoewel gewoon; in plaats van op het podium in een tent, draaiden drie dj’s in een ‘geheime’ studio in Neede. Honderden bezoekers keken op afstand mee.