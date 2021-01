Advocaat pomphouder: ‘Race nog niet gelopen over verplaatsing tankstation Wenting’

Pomphouder Wenting boos om ‘emotioneel besluit’ Doetinchem­se gemeente­raad

15 januari DEN HAAG/DOETINCHEM – Theo Wenting, eigenaar van het tankstation op De Hoop in Doetinchem, was vrijdag bij de Raad van State niet te spreken over de handelwijze van de gemeenteraad. Deze had begin maart 2020 om ‘één minuut voor twaalf’ de stekker getrokken uit het verplaatsingsplan van zijn pompstation naar de Oostelijke Randweg.