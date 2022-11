Advocaat vermeende Winterswijkse fraudeur heeft keiharde kritiek: ‘Na 6 jaar kun je helemaal geen cel meer eisen’

Help, de vrijwilli­ger verdwijnt! ‘Je denkt toch niet dat ik voor 25 euro kom’

De dodenherdenking in Elspeet, het loopfestijn in Dalfsen, de Paarden4Daagse in Barchem. Het zijn schrijnende voorbeelden van evenementen die dit jaar keihard zijn getroffen door een tekort aan vrijwilligers. De dodenherdenking en het loopfestijn gingen niet door, de Paarden4Daagse moet noodgedwongen stoppen.

13 november