Afblazen carnavalsoptocht Neede weloverwogen besluit

Overval op tankstati­on Brand Oil in Borculo: daders op de vlucht

26 februari BORCULO - Tankstation Brand Oil aan de Nettelhorsterweg in Borculo is woensdagavond overvallen. Twee mannen bedreigden daar het personeel en gingen er met geld vandoor. De omgeving is afgezet en de recherche is een onderzoek gestart.