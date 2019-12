Afdelingen ziekenhuis SKB moeten in Winterswijk blijven, vindt Tweede Kamer

De motie die hiervoor was ingediend door de SP is aangenomen door een meerderheid in Tweede Kamer. De SP heeft zich ingezet voor het behoud van twee volwaardige ziekenhuizen in de Achterhoek. Het SKB is een zogenaamd ‘gevoelig’ ziekenhuis. Volgens het RIVM kan sluiting van acute zorgafdelingen zoals verloskunde dan niet aan de orde zijn.



Burgemeester Joris Bengevoord is erg blij met het Kamerbesluit. ,,Fijn dat we steun krijgen uit Den Haag”, laat hij weten in een eerste reactie.



De SP schrijft online: ‘De SP staan voor een volwaardig ziekenhuis. Volwaardige medische zorg in de Oost Achterhoek, met een Intensive Care voor die patiënten die we zeker niet naar ver weg moeten gaan, een afdeling verloskunde voor vrouwen en baby’s die dicht bij hun geliefden willen bevallen en geboren willen worden en een kinderafdeling voor kinderen die dicht bij papa en mama beter willen worden’.



Vorige week was er al een uitgebreid debat in de Tweede Kamer over het voornemen om de afdelingen in Winterswijk te sluiten. Minister Bruno Bruins bepleitte toen dat Santiz, het overkoepelende ziekenhuisbestuur, meer tijd moest nemen voor een besluit dan de beoogde datum van 1 februari 2020.



Lees al het nieuws over de beoogde sluiting van de afdelingen in het Winterswijkse ziekenhuis in ons dossier.