Afgelopen dag geen Achterhoekers overleden aan corona

De afgelopen weken groeide het aantal Achterhoekers dat overleed aan corona gestaag naar 45 slachtoffers. Tot gisteren het aantal niet verder opliep en dat is goed nieuws.



Het aantal streekgenoten dat is opgenomen in een ziekenhuis met klachten is wel iets toegenomen. Sinds gisteren zijn twee Doetinchemmers en een inwoners van Oude IJsselstreek met corona opgenomen. Het totaal aantal Achterhoekers dat is opgenomen in een ziekenhuis is tachtig, inclusief de cijfers van Montferland en Doesburg.