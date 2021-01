Afname corona-infecties in Achterhoek gaat te traag volgens GGD: ‘Zo duurt het nog meer dan twee maanden’

Afgelopen week zijn 1072 Achterhoekers positief getest op corona, twee weken terug waren dit er nog 1339 . Deze week is de sterkste daling te zien in Oude IJsselstreek (-11). Was de afname volgens de GGD eerder nog toe te schrijven aan minder coronatests rond kerst en oud en nieuw, nu lijkt het erop dat de eerste resultaten van de lockdown te zien zijn.

‘Nog steeds zeer hoge besmettingsgraad’

Maar volgens de GGD is dat absoluut nog geen reden tot optimisme. ,,Er is nog steeds een zeer hoge besmettingsgraad”, zegt GGD-woordvoerder Jessica van den Bergh. ,,We moeten terug naar signaalwaarde ‘zorgelijk’ (50 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners per week, red.). Daar zitten we nu nog ruim zes keer boven. Als de daling op deze manier doorgaat, duurt het meer dan tien weken voor we daar zijn.”



Dit komt neer op ongeveer 2,5 maand. De trage afname van het aantal corona-infecties noopte het kabinet dinsdag tot verlenging van de lockdown.