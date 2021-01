Afscheid doet gedreven Berkellandse politica Marijke van Haaren zeer ‘Maar ik wil er nu voor Jan zijn’

Buurt Misterweg fel tegen bedrijven­ter­rein: ‘Dit gaat ten koste van ons woongenot’

7 januari WINTERSWIJK - Buurtbewoners van de Misterweg in Winterswijk zijn zeer ontstemd over een toekomstig bedrijventerrein dat gepland is op de 17 hectare weiland achter hun woningen. ,,Dit gaat ten koste van ons woongenot”, vrezen ze.