Afschuw om dood hondje door ontploft vuurwerk: ‘Dit is heel gruwelijk’

Dierverzorger Olette van der Werf van de Dierenambulance Doetinchem en omgeving kwam vrijdag met haar collega's in actie na de melding over de gewonde hond in Winterswijk.

Het vuurwerk was volgens Van der Werf ontploft in de achtertuin van het baasje van de hond. ,,Toen we het beestje aantroffen, was het al overleden. Er was vuurwerk in zijn bekje ontploft. Gruwelijk was het, heel naar.”