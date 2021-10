Afslag beruchte rotonde Doetinchem dicht na meerdere ongelukken: ‘Dit kon niet uitblijven, dat snapt iedereen’

De gemeente Doetinchem besluit hiertoe na meerdere ongelukken.



‘Dit vanwege het aantal ongevallen in korte tijd’, laat een woordvoerder van de gemeente weten. ‘Vanaf het bedrijventerrein kan wel de rotonde worden opgereden. Het is een voorlopige afsluiting. Deze maatregel wordt genomen in afwachting van verder onderzoek dat moet leiden naar een definitieve oplossing’.



De afsluiting is een besluit van het college van burgemeester en wethouders, nadat wethouder Rens Steintjes eerder onderzoek had laten doen. Daar was onder meer uitgekomen dat automobilisten en truckers slecht zicht hebben op fietsers die – vaak met behoorlijke snelheid – vanaf de hoger gelegen brug over de Oude IJssel komen.