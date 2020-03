Afsluiting spoorovergang Greversweg lijkt er toch van te komen

De overweg is al drie jaar een punt van discussie. Door het afsluiten van de overweg wordt een belangrijke wandel- en fietsroute afgesloten. Dat zou de fijnmazigheid van het wandelnetwerk in de gemeente Winterswijk, die dit jaar is genomineerd voor wandelgemeente van het jaar, niet ten goede komen.



Het college wil de overweg vooral afsluiten vanwege de veiligheid. Maar hoe onveilig is de overweg eigenlijk? Direct aanwonende Dirk Willink weet te vertellen dat in de 130 jaar dat de overweg bestaat er nog nooit een ongeluk is gebeurd. Bovendien rijdt de trein er slechts 40 tot 45 kilometer per uur. Hij is met veel omwonenden fervent voorstander van het openhouden van de overweg, maar heeft niet de hele buurt achter zich. Drie bewoners willen hem wel dicht hebben, ze zijn de hele discussie zat.



Een onderzoek naar alternatieven als een tunnel en een brug toont aan dat die mogelijkheden erg duur zijn. Donderdag 26 maart neemt de raad een definitief besluit.